Линус Умарк намерен уйти из КХЛ

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-01T12:53:53+03:00

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Шведский форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк заявил, что играет последний сезон в КХЛ.

Неожиданное заявление один из лидеров уфимской команды сделал во время беседы в корреспондентом шведского портала о хоккее.

- Я действительно хочу выиграть Кубок Гагарина, ведь это мой последний год в КХЛ. «Салават» стремится выиграть, поэтому нам предстоит большая дорога, - объяснил форвард порталу «HockeyNews.se».

Также Умарк отметил, что уходить из «Салавата» при действующем контракте было бы экономически невыгодно. Умарк не исключил, что у него будут переговоры с уфимским клубом, но сейчас он намерен покинуть Континентальную хоккейную лигу. Нападающий рассказал, что много думает о родном для него клубе «Лулео».

ИСТОЧНИК KP.RU