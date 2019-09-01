«У людей появляется альтернатива» - Хабиров о новых автобусах

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-01T14:04:56+03:00

Все районы Башкирии теперь связаны государственным транспортным сообщением с Уфой

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Радий Хабиров рассказал пользователям соцсетей об изменениях в работе транспортной системы Башкирии.

Напомним, что ранее власти республики анонсировали введение в автобусах государственного перевозчика акции «Счастливый час». Благодаря ей пассажиры смогут ездить по разным городским маршрутам целый час, купив лишь один билет. Акция работает при использовании карты «Алга». Хабиров рассказал, что новая система начала работать.

Также врио главы Башкирии отметил, что сейчас все районы республики соединены с центром автобусными маршрутами.

- У людей появилась альтернатива — ехать с камикадзе на убитой маршрутке или с надежным перевозчиком, - написал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU