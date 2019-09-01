За полгода из Башкирии уехали 66,5 тысячи человек

СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-01T07:56:42+03:00

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За первые шесть месяцев 2019 года из Башкирии официально уехали 66,5 тысячи человек.

Статистика не сообщает, по каким именно причинам или куда уехали покинувшие республику люди. Но на учет по новому месту жительства встали 66,5 тысячи человек. Здесь следует понимать, что какая-то часть уехавших попросту не зарегистрировать в новом субъекте страны или и вовсе отказалась это делать. Подавляющая часть бывших жителей республики переехала в другие регионы России. На переезд за пределы страны решилось всего около 5% от общего числа.

Напомним, что ежегодно из Башкирии уезжают порядка 50 тысяч мужчин и женщин, работающих вахтовым методом.

ИСТОЧНИК KP.RU