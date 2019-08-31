Стали известны самые частые причины, из-за чего умирают жители Башкирии

СЕГОДНЯ 19:18 2019-08-31T20:00:33+03:00

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В Башкирии снизилась смертность населения. Так, по данным Башстата, за первые полгода 2019 года в республике умерло 24 975 человек, это на 1 003 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

11 827 человек умерли из-за болезней системы кровообращения. 3 525 человек скончались от новообразований, 1 578 – болезней органов дыхания, 1 199 – пищеварения, инфекционных и паразитарных болезней 419 человек.

Что касается внешних причин, среди жителей Башкирии лидирует суицид. За полгода с собой покончили 382 человека, в их числе и несовершеннолетние. К внешним причинам также относят смерть в ДТП, на производстве, на водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU