2019-08-31T20:00:33+03:00
Общество

Стали известны самые частые причины, из-за чего умирают жители Башкирии

За первые полгода в республике скончались 24 975 человек
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Башкирии снизилась смертность населения. Так, по данным Башстата, за первые полгода 2019 года в республике умерло 24 975 человек, это на 1 003 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

11 827 человек умерли из-за болезней системы кровообращения. 3 525 человек скончались от новообразований, 1 578 – болезней органов дыхания, 1 199 – пищеварения, инфекционных и паразитарных болезней 419 человек.

Что касается внешних причин, среди жителей Башкирии лидирует суицид. За полгода с собой покончили 382 человека, в их числе и несовершеннолетние. К внешним причинам также относят смерть в ДТП, на производстве, на водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какой будет погода в Башкирии на праздничную линейку 2 сентября
Мать двоих детей, расправившуюся с годовалым сыном в Башкирии затравили в соцсетях
Стала известна судьба 22-летней пропавшей в Уфе Марины Сагитовой
В одном из колледжей Уфы произошла давка из-за заселения в общежитие
В Бирске пассажир закинул в салон такси гранату, мужчина задержан
Какой будет погода в Башкирии завтра, 1 сентября
Убитого в Башкирии годовалого Тимура Хабирова хладнокровно удушили веревкой
Стало известно, какое наказание грозит матери, убившего своего годовалого малыша в Башкирии
Башкирия получила 180 новых автобусов
Мать двоих детей в Башкирии задушила годовалого сына из-за голода
«Прости нас, взрослых»: Башкирия скорбит по убитому годовалому младенцу
Подробности аварии под Уфой, где от столкновения загорелась иномарка
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
«Мать показала, где лежит его тело»: пропавшего в Башкирии малыша нашли
Поиски пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Башкирии закончились трагедией
В Уфе завтра пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки
В Уфе продлили арест политику Айрату Дильмухаметову
Житель Башкирии рискуя жизнью вытащил из горящей машины семью с маленьким ребенком
Более пяти тысяч спортсменов примут участие в Уфимском марафоне
В истории с исчезновением годовалого малыша в Башкирии появился третий фигурант
Житель Башкирии хладнокровно убил свою жену
«Как в мавзолее стоят кишкоманы!»: жители Башкирии устроили давку у ресторана
В Уфе погибла девушка, упав с многоэтажки
В Башкирии вандалы осквернили памятник ветеранам Великой Отечественной войны
БСТ обновляется: главный телеканал республики готовится к новому сезону!
МЧС Башкирии объявило очередное предупреждение – на этот раз из-за заморозков
В Уфе без вести пропала молодая девушка
Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы назвала себя музыкантом