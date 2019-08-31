В одном из колледжей Уфы произошла давка из-за заселения в общежитие

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-31T17:59:54+03:00

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Накануне в Уфимском торгово-экономическом колледже произошла настоящая давка абитуриентов и их родителей из-за неорганизованности руководства.

Как рассказывают будущие студенты, в 8 утра их ждал фельдшер, которому нужно было сдать документы. Но медработник попросил предоставить с комплектом документов для заселения дополнительную копию паспорта ребенка, хотя изначально говорилось, что она не нужна.

В результате все ожидающие были вынуждены дождаться, пока откроется копи-центр, отксерить там документ и снова прийти к фельдшеру. Образовалась огромная толпа нервных людей, где все толкались, кричали матом. Одного из абитуриентов вырвало, пока тот ждал своей очереди в душном коридоре.

- Многие неокрепшие организмы не выдерживают такого и просто со слезами уходят поплакать, в то время родители покрывают всех кругом отборным матом, в том числе и на своих детей. Руководства нет, потому что суббота, - написала свидетель инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU