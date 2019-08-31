В Бирске пассажир закинул в салон такси гранату, мужчина задержан
Вчера вечером, 30 августа, в полицию Бирска поступило сообщение, что на улице Калинина неизвестный бросил предмет, похожий на гранату, в салон такси. Об этом сообщил источник «КП – Уфа».
Подозреваемым оказался 19-летний местный житель. Он решил развлечься, открыл переднюю пассажирскую дверь такси и забросил туда гранату.
На место незамедлительно выехали спецслужбы – саперная группа ОМОН установила, что предмет является учебной гранатой Ф-1, предварительно, начиненной порохом.
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Информация быстро разлетелась по соцсетям. Инцидент прокомментировал и сам таксист.
- Это мне кинули гранату, пьяный клиент. Ждем саперов из Уфы. Такси наше, а вовсе не из другого региона. Всё обошлось слава Богу. Преступник задержан, - написал Денис.
Сам дебошир был ранее судим за незаконное проникновение в жилище, кражу и угон автомобиля. Теперь хулигану снова грозит новая статья – Покушение на убийство. В содеянном молодой человек признался.
ИСТОЧНИК KP.RU