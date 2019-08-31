В Бирске пассажир закинул в салон такси гранату, мужчина задержан

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-31T16:32:32+03:00

Подозреваемый три раза был судим

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 30 августа, в полицию Бирска поступило сообщение, что на улице Калинина неизвестный бросил предмет, похожий на гранату, в салон такси. Об этом сообщил источник «КП – Уфа».

Подозреваемым оказался 19-летний местный житель. Он решил развлечься, открыл переднюю пассажирскую дверь такси и забросил туда гранату.

На место незамедлительно выехали спецслужбы – саперная группа ОМОН установила, что предмет является учебной гранатой Ф-1, предварительно, начиненной порохом.

.

Информация быстро разлетелась по соцсетям. Инцидент прокомментировал и сам таксист.

- Это мне кинули гранату, пьяный клиент. Ждем саперов из Уфы. Такси наше, а вовсе не из другого региона. Всё обошлось слава Богу. Преступник задержан, - написал Денис.

Сам дебошир был ранее судим за незаконное проникновение в жилище, кражу и угон автомобиля. Теперь хулигану снова грозит новая статья – Покушение на убийство. В содеянном молодой человек признался.

ИСТОЧНИК KP.RU