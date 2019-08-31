2019-08-31T13:45:29+03:00
Происшествия

Стало известно, какое наказание грозит матери, убившего своего годовалого малыша в Башкирии

Женщина может отправиться в тюрьму на 20 лет
Инга НОВИЦКАЯ
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Женщина задушила и закопала ребенка во дворе домаЖенщина задушила и закопала ребенка во дворе дома
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Вся Башкирия обсуждает убийство годовалого Тимура Хабирова, которого задушила и закопала во дворе его собственная мать. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Это максимально тяжелая статья, наказание по которой предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы.

- Если говорить о том, было ли совершено преступление в состоянии аффекта, это все будет доказываться в ходе проведения судебной психиатрической экспертизы. Эта экспертиза необходима, чтобы понимать психическое состояние женщины на момент совершения преступления – было ли какое давление извне, тяжелые жизненные обстоятельства, неустойчивое психоэмоциональное состояние, депрессия. Позже эти обстоятельства во время следствия и суда могут признаны, как смягчающее обстоятельство. Также в качестве смягчающих обстоятельств будет рассматривать наличие у женщины старшей несовершеннолетней дочери и ее активное участие в расследовании, если, конечно, она будет помогать следствию, - рассказал «КП-Уфа» юрист Виталий Двоеглазов.

Таким образом, если будет доказано, что Юлия в момент преступления находилась в состоянии аффекта, с учетом всех смягчающих обстоятельств, ей все равно грозит от 5 до 12 лет. Если же женщина осознавала все свои действия, она может отправиться за решетку до 20 лет.

Напомним, что тело годовалого Тимура Хабирова, которого почти двое суток разыскивали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры, было обнаружено сегодня ночью, 31 августа, во дворе дома, где он проживал. Мать мальчика рассказала, что задушила ребенка и закопала его под кучей навоза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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