В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Они направлены на недопущение аварий
.
Изменить размер текста:
В эти выходные в Уфе пройдут массовые проверки водителей. Они направлены на недопущение дорожных аварий и пресечение нарушений правил дорожного движения.
Инспекторы ДПС могут остановить любого водителя и попросить предъявить документы. Где они конкретно установят посты – не сообщается. Всех автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными за рулем.
Сотрудники дорожной полиции особое внимание уделят автомобилистам, которые любят ездить в пьяном состоянии.
В отделе ГИБДД по Уфе призвали водителей быть внимательными и аккуратными.
ИСТОЧНИК KP.RU