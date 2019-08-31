СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-31T08:44:02+03:00

Они направлены на недопущение аварий

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В эти выходные в Уфе пройдут массовые проверки водителей. Они направлены на недопущение дорожных аварий и пресечение нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы ДПС могут остановить любого водителя и попросить предъявить документы. Где они конкретно установят посты – не сообщается. Всех автомобилистов просят быть внимательными и аккуратными за рулем.

Сотрудники дорожной полиции особое внимание уделят автомобилистам, которые любят ездить в пьяном состоянии.

В отделе ГИБДД по Уфе призвали водителей быть внимательными и аккуратными.

ИСТОЧНИК KP.RU