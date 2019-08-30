В Уфе, упав с многоэтажки, насмерть разбилась девушка

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-30T15:21:31+03:00

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Сегодня в Уфе насмерть разбилась девушка. По предварительной информации, она выпала из окна многоэтажки, которая расположена на улице Ахметова микрорайона Затон. Жуткое фото появилась в соцсети. На снимке видно, что погибшая приземлилась между двумя машинами.

По данным портала mkset.ru, девушке было всего 27 лет. Она приехала в Уфу из села Михайловка. Со ссылкой на свидетелей издание сообщает, что погибшая заходила в подъезд со случайным спутником.

На месте работают полицейские. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU