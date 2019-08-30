2019-08-30T15:21:31+03:00
Происшествия

В Уфе, упав с многоэтажки, насмерть разбилась девушка

Труп обнаружили горожане
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.comфото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня в Уфе насмерть разбилась девушка. По предварительной информации, она выпала из окна многоэтажки, которая расположена на улице Ахметова микрорайона Затон. Жуткое фото появилась в соцсети. На снимке видно, что погибшая приземлилась между двумя машинами.

По данным портала mkset.ru, девушке было всего 27 лет. Она приехала в Уфу из села Михайловка. Со ссылкой на свидетелей издание сообщает, что погибшая заходила в подъезд со случайным спутником.

На месте работают полицейские. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии вандалы осквернили памятник ветеранам Великой Отечественной войны
БСТ обновляется: главный телеканал республики готовится к новому сезону!
МЧС Башкирии объявило очередное предупреждение – на этот раз из-за заморозков
В Уфе без вести пропала молодая девушка
Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы назвала себя музыкантом
Алексей Гусев стал руководителем Госкомторговли Башкирии
На строительство улицы Мушникова в Уфе потратят 137 млн рублей
Жители Башкирии не поделили такси и устроили поножовщину
Молодой матери угрожали забрать детей в приют: новые подробности исчезновения малыша из Башкирии
Ниже нуля: синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии на выходных
Башкирия получит 20 млн рублей на создание модельных библиотек
Автопробег «Комсомолки»: святое место монастырь Варвары Скворчихинской
Под Уфой мужчина упал с крыши дома
«Побежала за собакой и пропала»: в Башкирии уже три месяца разыскивают молодую девушку
У отца пропавшего в Башкирии годовалого малыша появилось алиби
«Вызов я принимаю»: Радий Хабиров будет участвовать в дебатах
Десятки уфимцев со всех районов пожаловались на запах газа в квартирах
В Башкирии иномарка сбила 43-летнюю женщину
В Башкирии пожарные помогли девушке, которую сбила машина
В Башкирии «Лада» столкнулась со встречной фурой, пострадали двое
Возле магазина в Уфе нашли бездыханное тело мужчины
Уфимский автотранспортный колледж хотят перенести за пределы города
В Башкирии назначили руководителя госкомитета по торговле
В Башкирии "Камаз" врезался в колонну машин на глазах инспектора ДПС
«Ещё есть время передумать»: Радий Хабиров обратился к своим оппонентам по выборам