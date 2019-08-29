«Ещё есть время передумать»: Радий Хабиров обратился к своим оппонентам по выборам

СЕГОДНЯ 19:07 2019-08-29T19:07:41+03:00

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров обратился к своим оппонентам по выборам через соцсети. На своей странице руководитель республики опубликовал видео, где он возвращается после встречи с молодежью Зауралья в Уфу. Ролик он снабдил посланием другим кандидатам.

- Тот же путь, но в обратную сторону. Семерых своих оппонентов хочу предупредить - работа весьма утомительная, ещё есть время передумать, - написал Хабиров.

Времени на размышление у кандидатов не так много, выборы главы региона пройдут уже 8 сентября. На этот пост кроме Хабирова претендуют Зульфия Гайсина от партии "Яблоко", Владимир Кобзев от "Партии пенсионеров", Владимир Барабаш (Гражданская сила), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Рафис Кадыров (Патриоты России), Юнир Кутлугужин от КПРФ и Иван Сухарев от ЛДПР.

ИСТОЧНИК KP.RU