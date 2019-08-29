Жители уфимского Сипайлово протестуют против строительства детсада в их дворе

СЕГОДНЯ 18:29 2019-08-29T18:29:26+03:00

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В уфимском микрорайоне Сипайлово разгорелся спор вокруг строительства детского сада. Все дело в том, что учреждение хотят возвести на месте хоккейной коробки по улице Набережной. Часть жителей не против самой идеи, но предпочли бы видеть садик в другом дворе.

- Мы не против детского садика, мы просто хотим здесь сохранить спортивную площадку, - объяснила телеканалу "Вся Уфа" местная жительница Юлия В.

На площадке сейчас играют дети, проводятся любительские спортивные соревнования и терять ее люди не хотят.

Другая сторона протестует против любого строительства на данной территории, мотивируя это тем, что вместо садика тут может вырасти офисный центр.

В районной администрации объяснили, что возведение детсада запланировано здесь аж с 2002 года. В микрорайоне не хватает дошкольных учреждений: 16 имеющихся садиков не справляются с нагрузкой. При этом рядом власти обещают построить новую спортивную площадку взамен нынешней, почти снесенной.

ИСТОЧНИК KP.RU