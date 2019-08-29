В Башкирии ограничат движение на участках трассы М-5

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-29T17:43:26+03:00

Там будут монтировать опоры

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На участках трассы М-5 в Буздякском районе Башкирии временно ограничат проезд. С 30 августа по 2 сентября с 6.00 до 6.30 утра ежедневно будет закрыто движение любых машин на километрах 1368+984, 1368+435 и 1373+327.

Как сообщили в ФКУ Упрдор "Приуралье", перекрытие проезжей части необходимо для монтажа металлических П-образных и Г-образных опор.

Автомобилистов просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и следовать указаниям временных дорожных знаков на перекрытых участках.

ИСТОЧНИК KP.RU