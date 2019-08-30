2019-08-30T06:27:18+03:00
Общество

Уфимский автотранспортный колледж хотят перенести за пределы города

А освободившуюся землю могут застроить жилыми домами
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
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Уфимский автотранспортный колледж может переехать за черту города. Судьба учебного заведения обсуждалась сегодня, 29 августа, в рамках «Инвестчаса» в мэрии Уфы.

Комплекс построек, где сейчас учатся студенты, серьезно износился. Некоторые сооружения были построены еще в 30-х и 60-х годах и состояние инженерных коммуникаций в них оставляет желать лучшего. В связи с этим рассматривается идея построить новый учебный комплекс, но за пределами города и на средства частных инвесторов. Об этом рассказал директор колледжа Антон Карташов.

На 4 гектарах земли, которая освободится после сноса старых зданий, можно будет возвести жилые дома, уточнили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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