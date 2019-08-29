2019-08-29T11:30:17+03:00
Происшествия

В Уфе мужчина шесть лет насиловал малолетнюю дочь своей любовницы

В полицию обратилась мама девочки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Девочка впервые пережила насилие, когда ей было девять летДевочка впервые пережила насилие, когда ей было девять лет
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В Советском районе Уфы задержали мужчину, насиловавшего малолетнюю дочь женщины, с которой жил под одной крышей.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, в полицию с заявлением обратилась мама девочки. По ее словам, ее 39-летний сожитель из Таджикистана в период с 2013 по 2019 год совершал действия сексуального характера в отношении её дочери. В настоящей момент девочке всего 15 лет. По всей видимости, она не смогла больше терпеть приставания со стороны педофила и рассказала обо всем матери.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Мужчина дал признательные показания. Следователи возбудили уголовное дело. В настоящий момент предполагаемый насильник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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