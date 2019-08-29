В Башкирии на глазах у очевидцев вспыхнул автомобиль

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-29T11:03:59+03:00

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Минувшей ночью в Мелеузе после ДТП сгорел автомобиль. Очевидцы засняли произошедшее на камеру телефона и выложили в городские сообщества в социальной сети. На кадрах видно, что задняя часть машины каким-то образом оказалась на заборе, ограждающим проезжую часть. Из-под капота легковушки полыхает пламя, проходит несколько секунд – и её полностью охватывает огонь. На протяжении трех минут оператор снимал, как автомобиль сгорает практически дотла.

При каких обстоятельствах случилась авария, в результате которой машина заехала на забор, остается загадкой. Впрочем, пользователей соцсетей это волнует не так сильно. Многих возмутило поведение проезжающих мимо автомобилистов и самого автора видео, которые не предпринимали никаких действий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/728816" frameborder="0"></iframe> В Мелеузе сгорел автомобиль после ДТП // 29.08.Владислав КАЗАНЦЕВ

– Вполне могли потушить, кто был рядом. Только начинала загораться. Что за люди пошли? Лишь бы снять и в стороне постоять, – заметил один из комментаторов.

По словам девушки, которая была свидетелем случившегося, на месте происшествия люди тут же взяли в руки телефон, но не для вызова пожарных, а чтобы поскорее снять горящую легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU