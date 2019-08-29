В Башкирии на глазах у очевидцев вспыхнул автомобиль
Минувшей ночью в Мелеузе после ДТП сгорел автомобиль. Очевидцы засняли произошедшее на камеру телефона и выложили в городские сообщества в социальной сети. На кадрах видно, что задняя часть машины каким-то образом оказалась на заборе, ограждающим проезжую часть. Из-под капота легковушки полыхает пламя, проходит несколько секунд – и её полностью охватывает огонь. На протяжении трех минут оператор снимал, как автомобиль сгорает практически дотла.
При каких обстоятельствах случилась авария, в результате которой машина заехала на забор, остается загадкой. Впрочем, пользователей соцсетей это волнует не так сильно. Многих возмутило поведение проезжающих мимо автомобилистов и самого автора видео, которые не предпринимали никаких действий.
В Мелеузе сгорел автомобиль после ДТП // 29.08.Владислав КАЗАНЦЕВ
– Вполне могли потушить, кто был рядом. Только начинала загораться. Что за люди пошли? Лишь бы снять и в стороне постоять, – заметил один из комментаторов.
По словам девушки, которая была свидетелем случившегося, на месте происшествия люди тут же взяли в руки телефон, но не для вызова пожарных, а чтобы поскорее снять горящую легковушку.
ИСТОЧНИК KP.RU