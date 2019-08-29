2019-08-29T11:03:59+03:00
Происшествия

В Башкирии на глазах у очевидцев вспыхнул автомобиль

Машина сгорела дотла за считанные минуты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в Мелеузе после ДТП сгорел автомобиль. Очевидцы засняли произошедшее на камеру телефона и выложили в городские сообщества в социальной сети. На кадрах видно, что задняя часть машины каким-то образом оказалась на заборе, ограждающим проезжую часть. Из-под капота легковушки полыхает пламя, проходит несколько секунд – и её полностью охватывает огонь. На протяжении трех минут оператор снимал, как автомобиль сгорает практически дотла.

При каких обстоятельствах случилась авария, в результате которой машина заехала на забор, остается загадкой. Впрочем, пользователей соцсетей это волнует не так сильно. Многих возмутило поведение проезжающих мимо автомобилистов и самого автора видео, которые не предпринимали никаких действий.

В Мелеузе сгорел автомобиль после ДТП // 29.08.Владислав КАЗАНЦЕВ

– Вполне могли потушить, кто был рядом. Только начинала загораться. Что за люди пошли? Лишь бы снять и в стороне постоять, – заметил один из комментаторов.

По словам девушки, которая была свидетелем случившегося, на месте происшествия люди тут же взяли в руки телефон, но не для вызова пожарных, а чтобы поскорее снять горящую легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе взорвалась домашняя химическая лаборатория
Молодая мама ночью зашла в комнату, а годовалого сына нет: в Башкирии массово ищут пропавшего ребенка
В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение: ожидается сильный ветер
«Вопрос тонкий»: жителя Башкирии застукали за вуайеризмом
В Уфе мужчина шесть лет насиловал малолетнюю дочь своей любовницы
Автопробег «Комсомолки»: священную гору Торатау можно покорить менее чем за час
«Прости, родная, что не уберегли»: смертельная болезнь забрала жизнь молодой девушки из Башкирии
«Дом.ru»обновит более 1 миллиона устаревших роутеров
В парламенте Башкирии намерены бороться с маскирующимися под кафе точками продажи алкоголя
Водителям рассказали, где в Башкирии установлены камеры фиксации нарушений
Власти Башкирии подготовили документы для создания особой экономической зоны