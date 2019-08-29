В парламенте Башкирии намерены бороться с маскирующимися под кафе точками продажи алкоголя

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-29T10:15:02+03:00

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Спикер Курултая Константин Толкачев на своей странице в Facebook написал о проблеме нелегальной торговли алкоголем. Речь идет в первую очередь о продаже спиртного ночью. Парламентарий сообщил, что в ближайшее время будут проведены рейды по торговым объектам.

– Это большая работа, будем вести ее совместно с депутатами муниципального уровня. Чтобы рейды прошли максимально эффективно, предлагаю жителям республики помочь определить самые болезненные точки, – отметил Толкачев.

Председатель парламента также добавил, что Госсобрание внесло законодательную инициативу в Госдуму. Она направлена на пресечение розничной торговли алкоголя в местах, «маскирующихся под кафе».

– Установив стол и пару стульев, магазин позиционируется как точка общепита и свободно продает спиртное по ночам, – пояснил парламентарий.

Республиканские депутаты для решения этой проблемы предложили законодательно запретить выдачу одновременно двух лицензий: на розничную продажу алкоголя и реализацию спиртного при оказании услуг общественного питания по одному и тому же адресу.

ИСТОЧНИК KP.RU