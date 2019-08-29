КСП Башкирии выявила нарушения в бюджетной системе на 26,6 млрд рублей
В контрольно-счетной палате Башкирии подвели итоги работы в текущем году. Так, по данным пресс-службы ведомства, за первые семь месяцев 2019 года было проведено 62 проверки. Ревизоры выявили нарушений на сумму в 26,6 млрд рублей.
В период с 2016 по 2019 годы объем выявленных нарушений при использовании средств бюджетной системы и распоряжении госсобственностью составил 44,7 млрд рублей.
Сотрудники КСП стали направлять больше материалов в правоохранительные органы. За первые семь месяцев нынешнего года их набралось уже 88. Для сравнения в 2016 было направлено 49 единиц, а в 2018 году – 143. Выделено 160 материалов с признаками уголовно-наказуемых деяний.
ИСТОЧНИК KP.RU