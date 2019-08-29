КСП Башкирии выявила нарушения в бюджетной системе на 26,6 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-29T08:57:11+03:00

За последние три года было выявлено нарушений на общую сумму в 44,7 млрд рублей

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В контрольно-счетной палате Башкирии подвели итоги работы в текущем году. Так, по данным пресс-службы ведомства, за первые семь месяцев 2019 года было проведено 62 проверки. Ревизоры выявили нарушений на сумму в 26,6 млрд рублей.

В период с 2016 по 2019 годы объем выявленных нарушений при использовании средств бюджетной системы и распоряжении госсобственностью составил 44,7 млрд рублей.

Сотрудники КСП стали направлять больше материалов в правоохранительные органы. За первые семь месяцев нынешнего года их набралось уже 88. Для сравнения в 2016 было направлено 49 единиц, а в 2018 году – 143. Выделено 160 материалов с признаками уголовно-наказуемых деяний.

ИСТОЧНИК KP.RU