2019-08-29T06:46:00+03:00
Происшествия

В Башкирии разбушевавшийся мужчина ранил ножом полицейского

Теперь хулигану придется отвечать за применение насилия в отношении представителя власти
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в полицию обратилась жительница Салавата и пожаловалась, что ее пьяный сосед совсем сошел с ума – выбрасывает свои вещи с балкона и повредил ее припаркованный рядом автомобиль. Прибывшие по вызову двое полицейских попытались утихомирить буяна, но 43-летний мужчина начал вести себя крайне агрессивно, размахивал ножами и в результате ранил в плечо одного из стражей порядка. Хулигана немедленно обезвредили и защелкнули на нем наручники.

Позже оказалось, что мужчина уже был судим ранее за угрозу убийством, причинение вреда здоровью и незаконное проникновение в жилище. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти.

- Сотруднику полиции оказана медицинская помощь, в отношении него планируется проведение судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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