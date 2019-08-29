2019-08-29T06:30:32+03:00
Общество

«Не помнят даже адрес»: всю ночь уфимцы разыскивали родителей потерявшихся детей

Как оказалось позже, ребята уже не раз пропадали из дома
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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«Срочно! Потерялись дети! Не помнят ни своего адреса, ни телефон своих родителей» - такое объявление облетело вчера, 28 августа, все социальные сети. Как оказалось, неравнодушные уфимцы обратили внимание на двух детей 8-10 лет, разгуливающих поздно вечером в районе остановки Сагита Агиша. Как оказалось, дети просто потерялись – они не помнят, где живут или как найти их родителей. Люди активно распространяли фотографию ребят в соцсетях, в надежде что хоть кто-то из друзей, соседей, родственников их узнает. А потом детей все же решили передать полицейским, чтобы те нашли родных.

Позже одна женщина написала в соцсетях, что узнала в одном из мальчиков сына своей подруги и сообщила ей о случившимся. Мать ответила, что в курсе ситуации, и уже едет забирать ребенка. Также стало известно, что сами дети приехали погулять из Затона, а один из них – и вовсе уже пропадал в феврале этого года, когда отправился на прогулку и не вернулся. Позже мальчик рассказал, что ночевал у случайного приятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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