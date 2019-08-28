2019-08-28T16:22:08+03:00
Общество

В уфимских автобусах «Башавтотранса» ввели часовой пересадочный тариф

У карты «Алга» появилось новое преимущество
Владислав КАЗАНЦЕВ
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"Счастливый час" в Уфе появился раньше запланированного срока"Счастливый час" в Уфе появился раньше запланированного срокаФото: Рустем АХУНОВ
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Уфимцы, добирающиеся до работы и дома с пересадками, могут сэкономить. Заплатив за проезд картой «Алга» один раз, горожане получили возможность в течение часа совершить вторую поездку бесплатно. Правда, касается это пока только автобусов «Башавтотранса». Об этом рассказал заместитель генерального директора госперевозчика Сергей Паскин.

Тестовый режим «Счастливого часа» работает с конца прошлой недели, хотя ввести тариф планировалось только 1 сентября. За первую поездку придется заплатить 20 рублей, а вторая не будет ничего стоить. В дальнейшем к новому тарифу подключат и другой общественный транспорт: трамваи, троллейбусы и электрички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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