«Настоящая любовь»: уфимцев умилила целующаяся на лодке пожилая пара

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-27T11:42:16+03:00

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В социальных сетях набирает популярность видео с влюбленной пожилой парой. Уфимец заснял пенсионеров, когда те катались на лодке на Солдатском озере в парке имени Якутова.

Небольшим судном управлял мужчина. В какой-то момент он оставил весла и стал тянуться к своей жене. Женщина в свою очередь пыталась подвинуться поближе к своему супругу. В момент, когда влюбленные смогли поцеловаться, лодка едва не перевернулась. Однако такой момент не в силах была испортить даже судьба, и ничего страшного не произошло.

В конечном итоге трогательное видео разлетелось по соцсетям. Запись набирает десятки тысяч просмотров. Пользователи не перестают умиляться парой и называют её примером для молодежи.

– Вот она настоящая любовь и романтика, – прокомментировала видео уфимка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/728320" frameborder="0"></iframe> Пожилая влюбленная пара на лодке в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU