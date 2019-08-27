«Настоящая любовь»: уфимцев умилила целующаяся на лодке пожилая пара
В социальных сетях набирает популярность видео с влюбленной пожилой парой. Уфимец заснял пенсионеров, когда те катались на лодке на Солдатском озере в парке имени Якутова.
Небольшим судном управлял мужчина. В какой-то момент он оставил весла и стал тянуться к своей жене. Женщина в свою очередь пыталась подвинуться поближе к своему супругу. В момент, когда влюбленные смогли поцеловаться, лодка едва не перевернулась. Однако такой момент не в силах была испортить даже судьба, и ничего страшного не произошло.
В конечном итоге трогательное видео разлетелось по соцсетям. Запись набирает десятки тысяч просмотров. Пользователи не перестают умиляться парой и называют её примером для молодежи.
– Вот она настоящая любовь и романтика, – прокомментировала видео уфимка.
Пожилая влюбленная пара на лодке в Уфе.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU