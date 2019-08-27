На въезде в Уфу восстановили конструкцию из букв, составляющую название города
Несколько дней водители любовались сочетанием «УФ»
фото: ufacity.info
Изменить размер текста:
В минувшую пятницу в столице Башкирии на трассе Уфа-Аэропорт водитель протаранил одну из конструкций, составляющих название города. В результате ДТП была повреждена буква «А», и автомобилисты несколько дней любовались сочетанием литер «УФ».
Долго терпеть неполное название населенного пункта жителям и гостям столицы не пришлось. Сотрудники «Уфагорсовет» вчера, 26 августа, восстановили лицевую часть конструкции.
– Отремонтировали в короткие сроки – сделали новый каркас, сегодня завершили работы, – цитирует заместителя инженера компании пресс-служба уфимской администрации.
фото: ufacity.info
ИСТОЧНИК KP.RU