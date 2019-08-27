На въезде в Уфу восстановили конструкцию из букв, составляющую название города

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-27T10:30:55+03:00

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В минувшую пятницу в столице Башкирии на трассе Уфа-Аэропорт водитель протаранил одну из конструкций, составляющих название города. В результате ДТП была повреждена буква «А», и автомобилисты несколько дней любовались сочетанием литер «УФ».

Долго терпеть неполное название населенного пункта жителям и гостям столицы не пришлось. Сотрудники «Уфагорсовет» вчера, 26 августа, восстановили лицевую часть конструкции.

– Отремонтировали в короткие сроки – сделали новый каркас, сегодня завершили работы, – цитирует заместителя инженера компании пресс-служба уфимской администрации.

фото: ufacity.info

ИСТОЧНИК KP.RU