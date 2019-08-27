2019-08-27T09:43:53+03:00
Общество

В Башкирии за неуважение к полицейским заблокировали 15 сайтов

Суд удовлетворил требования прокуратуры
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В прокуратуре рассказали, что на сайтах оправдывалось противоправное поведениеВ прокуратуре рассказали, что на сайтах оправдывалось противоправное поведение
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Прокуратура Мечетлинского района обнаружила 15 сайтов, на которых выражалось неуважение к правоохранительным органам и оправдание противозаконного поведения. Как сообщается в пресс-службе ведомства, вход на ресурсы был свободным и не требовал регистрации и пароля, поэтому с их содержанием мог ознакомиться любой пользователь.

– В Российской Федерации запрещается распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, – отмечается в сообщении ведомства.

Районная прокуратура подала в суд иск о признании информации на сайтах запрещенной к распространению на территории страны. Требования были удовлетворены в полном объеме. Доступ к ресурсам был заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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