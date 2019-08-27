2019-08-27T06:34:53+03:00
Общество

«Выжила 4 суток в лесу в платье»: в Башкирии прекратили поиски пропавшей женщины

Волонтеры рассказали подробности спасательной операции
Рустем АХУНОВ
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Волонтеры рассказали о том, как проходили поиски пропавшей Бахии НигаматовойВолонтеры рассказали о том, как проходили поиски пропавшей Бахии Нигаматовой
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Добровольцы рассказали о том, как им удалось спасти пропавшую в глухом лесу 79-летнюю Бахию Нигаматову.

Напомним, что родные сообщили о пропаже бабушки в районе села Аскино еще 22 августа. Женщина ушла в лес за грибами, но обратно самостоятельно так и не вернулась. Ситуацию усложняло то, что пропавшая имеет серьезные проблемы со слухом. В итоге женщину удалось найти через 4 суток после пропажи.

- Настало утро понедельника. Почти всем надо на работу. Родственники бабушки со слезами просят не бросать их с этой бедой. В очередной раз звоню им, а они говорят, что бабушка нашлась! Живая. Обезвожена, уставшая и голодная. Нашли ее спасатели. Наши бабушки и дедушки закаленные как сталь! Выжила 4 суток в лесу в одном платье! Без еды и воды, - написала в соцсетях организатор поисковой группы «Лиза Алерт - Башкортостан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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