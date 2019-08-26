В Уфе наблюдается дефицит учителей начальных классов и предметников

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-26T12:58:40+03:00

15 тысяч детей в Уфе пойдут в первый класс в 2019 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Уфимским школам недостает учителей начальных классов и предметников. Об этом стало известно на пресс-конференции в мэрии города, посвященной началу нового учебного года. С докладом выступила заместитель главы администрации Алина Сулейманова.

Она отметился, что на данный момент не хватает 128 педагогов (1% от общего количества) – учителей химии, математики, физики и начальных классов. В начале августа недобор составлял 710 человек, однако за счет привлечения выпускников БГПУ это число удалось снизить. К началу учебного года, по словам Сулеймановой, проблема нехватки учителей будет решена.

Тем временем количество учащихся только растет. Первого сентября в школы пойдут более 122 тысяч детей – на 4 тысяч больше, чем в прошлом году. 15 тысяч ребята отправятся в первый класс.

ИСТОЧНИК KP.RU