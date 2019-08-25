«Никто не останавливался, все проезжали мимо»: в Башкирии попавшую в ДТП женщину спасла супружеская пара

СЕГОДНЯ 20:41 2019-08-25T21:13:24+03:00

Жительница Стерлитамака уже начала отчаиваться, когда услышала голос из темноты

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На трассе в Башкирии в ДТП попала жительница Стерлитамака. Её машина вылетела в кювет. Она отчаянно просила о помощи, пока водители равнодушно проезжали мимо. Все, кроме одного.

Авария случилась на Стерлибашевском тракте. Елена подъезжала к очередному повороту автодороги, когда увидела впереди слепящий свет фар встречной машины.

– Меня ослепил дальний свет. Я ему моргаю – «выключи». И тогда он включил противотуманки. Как назло сделал, – сокрушается женщина.

Когда Елена смогла прийти в себя, то поняла, что уже не вписывается в поворот, и начала резко тормозить. Автомобиль зацепился за обочину и стал практически неуправляемым. В конечном счете машина вылетела в крутой овраг глубиной около двух метров.

Женщина сильно ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Очнувшись, она с трудом сфокусировалась на порезанной руке – кровь на ней уже засохла. Боковые стекла были разбиты, передние двери не открывались. Елена вышла через задние. Она осмотрела автомобиль – повреждена была только передняя часть. Разведав обстановку, женщина решила звать на помощь. Она вернулась к машине и начала сигналить в надежде, что кто-нибудь из проезжавших мимо водителей её услышит.

– Минут 40 я, наверное, сигналила, никто не останавливался, все проезжали мимо. Я уже отчаялась и начала плакать, просто зажав гудок, – вспоминает Елена.

Наконец, она увидела свет. Кто-то остановился. «Вы в аварию попали?», – спросил мужской голос. Водитель спустился и предложил помощь. Елена попросила его показать путь к дороге, чтобы она смогла выехать из оврага. Несмотря на пробитое колесо, женщина попробовала вырулить, однако впоследствии машина заглохла. Тогда к месту спустилась и супруга неравнодушного водителя.

Вместе с мужем они отпаивали водой пострадавшую и вызвали «скорую». Позже появился еще один автомобилист – он смог оказать первую помощь до приезда медиков. Елену доставили в Стерлитамакскую больницу. Сейчас женщина в относительном порядке. Она хочет поскорее выписаться, чтобы отблагодарить своих спасителей и увидеть восьмилетнюю дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU