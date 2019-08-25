Молодая девушка погибла в ДТП на трассе в Башкирии

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-25T10:52:41+03:00

Четыре человека были госпитализированы

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Сегодня утром в Чекмагушевском районе произошло трагическое ДТП – погибла 25-летняя девушка. Об этом сообщает госавтоинспекция Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла около девяти часов утра на 63 километре автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. На трассе столкнулись встречные «Hyundai Verna» и «четырнадцатая». За рулем иномарки находился 31-летний житель Краснокамского района, а отечественной машиной управлял 19-летний парень. После удара «Hyundai» выбросило в кювет.

До приезда медиков скончалась 25-летняя пассажирка из южнокорейского автомобиля. Четыре человека из ВАЗа, включая водителя, были доставлены в больницу.

ГИБДД по РБ

Подробности ДТП пока неизвестны. Установлением всех обстоятельств займутся дорожные полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU