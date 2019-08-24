Фестиваль «Молочная страна» в Уфе посетил Радий Хабиров

СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-24T18:24:14+03:00

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Сегодня, 24 августа, в Уфе проходит ставший уже традиционным фестиваль «Молочная страна». Мероприятие посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он осмотрел стенды фестиваля и принял участие в деловом завтраке, где обсуждались перспективы развития рынка молочных продуктов России.

По данным минсельхоза Башкирии, которые были озвучены на совещании, в прошлом году республика заняла второе место по стране по производству молока. В 2018 году башкирские животноводы отчитались о показателе в 1,65 млн тонн молока.

- Наша управленческая команда настроена работать серьезно, долго, упорно, и мы не собираемся останавливаться на втором месте, - заявил Хабиров.

По словам врио главы Башкирии, республика является мощным, сильным и крупным аграрным регионом. И многое в этой сфере зависит от инвестиций.

- И это сейчас мы, уважаемые наши инвесторы, бегаем за вами. Но допускаю, что в ближайшее время к нам будет очередь. Поэтому мы ждем тех, кто первым поймет, что может не успеть забраться в наш корабль, - обратился руководитель региона к потенциальным инвесторам.

ИСТОЧНИК KP.RU