«Кричал на весь автобус, чтобы я показала ему документы»: жительницу Уфы не пустили в маршрутку с собакой поводырем

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-24T12:30:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Уфе вновь произошел вопиющий случай нарушения прав инвалидов. Уроженка башкирской столицы Ксения Минелбаева пыталась сесть в автобус, следовавший по маршруту № 266, но водитель выгнал ее вместе с дочерью и собакой поводырем. Женщина является инвалидом по зрению и без своего друга и помощника, собаки по кличке Дарина, не может самостоятельно передвигаться по городу.

- Он так на меня наехал, так на меня наорал, вообще. Кричал на весь автобус, чтобы я показала ему документы. Пришлось доставать паспорт собаки, хотя по специальной шлейке с соответствующей надписью и так понятно, что это собака-проводник, - рассказала Ксения в беседе с корреспондентами UfacityNews.ru.

По словам женщины, утихомирился водитель только тогда, когда она заявила, что обратится в прокуратуру за защитой своих прав.

- Пока я не показала ему паспорт Дарины и не сказала, что обращусь по данному поводу в прокуратуру, он не успокоился. Кричал, что, если мы не выйдем, то он вообще никуда не поедет, - вспоминает женщина.

Поездка на автобусе до места назначения для Ксении так и не состоялась. Женщину выставили за двери, автобус уехал. Прохожие продиктовали ей госномер маршрутки и теперь она намерена обратиться в органы для защиты своих прав.

ИСТОЧНИК KP.RU