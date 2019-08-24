2019-08-24T09:04:50+03:00
Общество

Житель Башкирии купил копеечный лотерейный билет и стал миллионером

Мелкая покупка навсегда изменила жизнь горожанина
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Житель башкирской столицы в одночасье стал миллионером: он выиграл баснословную сумму в «Гослото». Как рассказали в пресс-службе организаторов лотереи, уфимец купил лотерейный билет за 40 рублей и стал победителем раунда «5 из 36». Приз, который получил мужчина поистине впечатляет – 7,48 млн рублей.

Организаторы лотереи пока не раскрывают ни имени счастливчика, ни конкретного места, где он купил копеечный билет, сделавший его миллионером. Теперь ему нужно отправиться в Москву чтобы забрать свой выигрыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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