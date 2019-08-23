Молодоженов из Уфы со свадьбой неожиданно поздравил глава Башкирии
Молодожены из Уфы Вадим и Мария Дигитаевы никак не предполагали, что в день бракосочетания их лично поздравят врио главы Башкирии Радий Хабиров и трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин.
Они встретились в парке имени Гафури: молодые супруги отмечали здесь свадьбу, а руководитель региона показывал знаменитому спортсмену новую городскую достопримечательность - фонтан-часы.
Радий Хабиров поздравил молодожёнов с праздником, пожелал им счастливой семейной жизни и поинтересовался, где работает глава семьи. Оказалось, что Вадим трудится в одной из нефтегазовых компаний вахтовым методом. Врио главы Башкирии заверил пару, что в республике сейчас предпринимаются меры для того, чтобы вахтовики могли работать дома, не покидая своих молодых жен.
После беседы пара сделала совместное фото с руководителем республики и легендой спорта.
ИСТОЧНИК KP.RU