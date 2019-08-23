Трещины в стенах и фонтан из унитаза: уфимцы живут в разваливающемся доме

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-23T18:00:19+03:00

Здание уже много лет не ремонтировалось

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Уфимцы вынуждены жить в доме, который может обрушиться на их головы в любой момент.

Фасад здания избороздили трещины, внутри сырость и ржавчина, в подвале - полчища насекомых. В такой обстановке уже 11 лет живут жильцы дома № 33б по ул. Кольцевой. По информации телеканала "Вся Уфа", в 2011 году им выдали акт о проведенном капремонте, вот только на деле его будто и не было. Заменили одну трубу, а остальные так и гниют.

Подвал в одном из подъездов уже топило, нечистоты заполнили тогда все помещение.

- Утром в шестом часу проснулась от того, что что-то булькает, захожу в туалет, а у меня из унитаза фонтан, - рассказала журналистам жительница дома Людмила К.

Управляющая компания уверяет, что они устраняют все недочеты, о которых им сообщают. Более того, они пообещали скоро проверить дом и сделать ремонт, если сочтут его необходимым.

ИСТОЧНИК KP.RU