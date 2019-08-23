2019-08-23T16:31:08+03:00
Звезды

Хэдлайнером опен-эйра "День 1000 музыкантов" в Уфе станет группа "Ногу свело"

В башкирской столице в третий раз пройдет самый масштабный в России музыкальный флешмоб
Мила КИЯН
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В субботу, 24 августа, уфимцы вновь смогут стать зрителями или участниками масштабного музыкального опен-эйра "День 1000 музыкантов". Всю площадь внутри знаменитого городского амфитеатра займут музыканты с инструментами.

Как и в прошлые годы, для исполнителей выбраны три основных трека, которые они синхронно исполнят в рамках единого концерта. В этом году можно будет услышать композиции группы "Queen" - "We Will Rock You", "Bon Jovi" - "It's My Life", а также одну из песен хэдлайнера фестиваля, которым стала группа "Ногу свело".

В этом году у фестиваля появился новый фирменный стиль, в основе которого лежала нестандартная идея – создать 1000 логотипов для 1000 музыкантов. Что вышло из этой затеи, можно будет узнать уже совсем скоро.

Кстати, "День 1000 музыкантов" по итогам 2018 года вошел в ТОП-200 событий России, рекомендованных к посещению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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