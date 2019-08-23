Мошенники из Башкирии заработали на доверчивых людях более 50 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-08-23T15:12:39+03:00

Граждане вкладывали от трехсот тысяч до шести миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Правоохранители из Отдела экономической безопасности пресекли деятельность организации из Уфы, которая предоставляла услуги бизнес-консалтинга. Предполагаемые мошенники собирали деньги с доверчивых людей под видом осуществления финансовых сделок на бирже.

По предварительной информации, сотрудники колл-центра находили клиентов на сайтах по поиску работы. Они убеждали граждан участвовать в торгах на электронной бирже. Когда люди теряли вложенные средства, им предлагали сделать еще один взнос, но уже по рекомендации «эксперта» брокерской фирмы. В надежде получить прибыль потерпевшие закладывали дома и влезали в кредиты.

В полицию поступило около 70 заявлений от местных жителей. Кто-то вкладывал 300 тысяч, кто-то и вовсе раскошелился на шесть миллионов рублей. В общей сложности организаторы фирмы присвоили себе более 50 миллионов. В пресс-службе МВД отметили, что сайт, на котором проходили все операции, имитировал торговую площадку. Компания на протяжении нескольких лет меняла название и местонахождение офисов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой». На данный момент сотрудники полиции смогли задержать четверых руководителей организации. Им предъявлено обвинение. Они находятся под домашним арестом.

В ходе обысков в помещениях фирмы и местах проживания обвиняемых была изъята оргтехника, документы и банковские карты. Также обнаружены несколько дорогих автомобилей и более 55 миллионов рублей в иностранной валюте.

ИСТОЧНИК KP.RU