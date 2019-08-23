В Башкирии больной туберкулезом мужчина набросился и изнасиловал 81-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-23T12:42:08+03:00

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Бесчеловечное и жестокое преступление совершил житель села Уршак Миякинского района. Мужчина избил и изнасиловал 81-летнюю пожилую женщину. Все произошло в собственном доме пострадавшей.

Как сообщает источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, бабушка была доставлена в центральную районную больницу ночью 22 августа. Ей диагностировали сотрясение головного мозга. Прибывшим в медучреждение полицейским она рассказала, что её избил и изнасиловал мужчина. По всей видимости, она была с ним знакома, поскольку смогла назвать имя.

Правоохранители практически сразу задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. В момент поимки он был пьяным. На допросе мужчина во всем сознался. Известно, что ранее его уже судили за кражу. Более того, стало известно, что задержанный страдает открытой формой туберкулеза и является инвалидом второй группы.

ИСТОЧНИК KP.RU