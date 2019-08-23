2019-08-23T07:50:17+03:00
Общество

В Уфе на сутки перекрыли улицу Владивостокскую

На участке проводятся ремонтные работы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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В пресс-службе уфимской администрации сообщили об очередном перекрытии улицы. На этот раз движение ограничили на Владивостокской улице (на участке от 8 марта до Революционной) протяженностью 600 метров.

Проезд для транспорта будет закрыт на сутки: с 23 по 24 августа. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На участке проводятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

Уфимцев и гостей столицы Башкирии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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