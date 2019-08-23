В Уфе на сутки перекрыли улицу Владивостокскую
На участке проводятся ремонтные работы
фото: ufacity.info
Изменить размер текста:
В пресс-службе уфимской администрации сообщили об очередном перекрытии улицы. На этот раз движение ограничили на Владивостокской улице (на участке от 8 марта до Революционной) протяженностью 600 метров.
Проезд для транспорта будет закрыт на сутки: с 23 по 24 августа. Ограничение связано с ремонтом дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На участке проводятся работы по устройству асфальтобетонного покрытия.
Уфимцев и гостей столицы Башкирии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU