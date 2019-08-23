Стало известно, когда в Башкирию придут осенние холода

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-23T07:19:37+03:00

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В Башкирии завершается календарное лето. Как сообщают синоптики, в республике с предстоящих выходных начнет холодать. Так, в предстоящую субботу, 24 августа, температура воздуха опустится до +20, +23 градусов Цельсия. Похолодание продолжится и в воскресенье, 25 августа.

В начале следующей недели в республику вновь придут дожди. Температура воздуха днем в понедельник, 26 августа, опустится до +17, +20 градусов Цельсия. А во вторник и вовсе прогнозируется по-осеннему прохладная и мокрая погода – пойдет дождь и похолодает до +15, +18 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU