2019-08-22T17:25:40+03:00
Политика

В ЦИК Башкирии поступило 105 жалоб о нарушениях на выборах

Все обращения в адрес комиссии рассматриваются в судах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Иван МакеевФото: Иван Макеев
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Сегодня глава Центризбиркома Башкирии Илона Макаренко в разговоре с РБК Уфа рассказала о нарушениях, которые зарегистрировала комиссия в ходе предвыборной кампании. По ее словам, всего в комиссию поступило 105 различных жалоб от участников гонки.

- Это даже не столько жалобы, сколько разного характера обращения, в том числе и просьбы с пояснениями. Все обращения рассматриваются в судах. Некоторые даже уходили в Верховный суд РФ, и решение наших коллег оставлено в силе, - заявила Илона Макаренко корреспондентам РБК Уфа.

Председатель Центризбиркома Башкирии отметила, что обращения в адрес комиссии поступили как от незарегистрированных кандидатов, так и от действующих участников предвыборной кампании. В суде оспаривается отказ в регистрации, а также жалобы кандидатов друг на друга.

Напомним, жители Башкирии в Единый день голосования, который выпадает в этом году на 8 сентября, будут выбирать главу республики. Также почти во всех районах пройдут выборы в органы местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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