Башкирия обзаведется коммунальной техникой на 184 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-08-22T14:35:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Башкирия закупит коммунальную технику на 185,68 млн рублей. Госкомитет республики по мониторингу социально-экономического развития определился с поставщиком. Им стала компания ООО «Автодилер Север», зарегистрированная в Иглинском районе – она была единственным участником аукциона. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно контракту, фирма должна будет предоставить технику для 28 районов республики, а также для Нефтекамска и Янаула. В перечне машин значатся 24 автогрейдера и шесть экскаваторов-погрузчиков.

Отметим, что торги были проведены второй раз. Предыдущий аукцион провалился из-за того, что госзаказчика не устроила ни одна из двух заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU