Башкирия обзаведется коммунальной техникой на 184 млн рублей
Башкирия закупит коммунальную технику на 185,68 млн рублей. Госкомитет республики по мониторингу социально-экономического развития определился с поставщиком. Им стала компания ООО «Автодилер Север», зарегистрированная в Иглинском районе – она была единственным участником аукциона. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно контракту, фирма должна будет предоставить технику для 28 районов республики, а также для Нефтекамска и Янаула. В перечне машин значатся 24 автогрейдера и шесть экскаваторов-погрузчиков.
Отметим, что торги были проведены второй раз. Предыдущий аукцион провалился из-за того, что госзаказчика не устроила ни одна из двух заявок.
ИСТОЧНИК KP.RU