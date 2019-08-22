В Уфе четырехлетний мальчик попал под колеса легковушки
Ребенок был доставлен в больницу
фото: ГИБДД по Уфе
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В Уфе четырехлетнего пешехода сбила легковушка. Инцидент произошел утром 21 августа. По данным пресс-службы столичной госавтоинспекции, 47-летний мужчина за рулем «Лада Гранта» двигался по дворовой территории улицы Дагестанской, когда перед ним внезапно из-за припаркованных машин выбежал мальчик. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка.
Юный пешеход в результате наезда получил различные травмы. Прибывшая на место происшествия машина скорой доставила его в больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU