Житель Башкирии погиб в пожаре, который вспыхнул из-за сигареты
Минувшей ночью в селе Новоаптиково Ишимбайского района загорелся жилой дома. Сообщение поступило в 1:58. На место происшествия выехали силы федеральной пожарной службы.
После прибытия к месту происшествия спасатели установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом. Пожар было локализован в 2:18, открытое горение сотрудники экстренной службы ликвидировали в 2:28.
В ходе тушение пожарные обнаружили тело погибшего 50-летнего хозяина. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU