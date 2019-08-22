Житель Башкирии погиб в пожаре, который вспыхнул из-за сигареты

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-22T10:11:01+03:00

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Минувшей ночью в селе Новоаптиково Ишимбайского района загорелся жилой дома. Сообщение поступило в 1:58. На место происшествия выехали силы федеральной пожарной службы.

После прибытия к месту происшествия спасатели установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом. Пожар было локализован в 2:18, открытое горение сотрудники экстренной службы ликвидировали в 2:28.

В ходе тушение пожарные обнаружили тело погибшего 50-летнего хозяина. В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU