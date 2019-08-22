2019-08-22T07:19:55+03:00
Общество

В одном из районов Башкирии объявили карантин по бешенству

Соответствующий указ подписал глава региона
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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В одном из районов Башкирии установили карантин по бешенству. Его ввели на территории села Камаево Бакалинского района республики. Соответствующий указ за подписью врио главы региона Радия Хабирова появился 21 августа на официальном портале правовой информации.

Исходя из документа, карантин объявлен с 16 августа. На время его действия на территории населенного пункта запрещено торговать животными, нельзя ловить диких зверей и вывозить из села домашних питомцев.

Установить причины вспышки бешенства поручено Управлению ветеринарии республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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