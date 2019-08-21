Двое жителей Башкирии похитили ребенка и привязали его в лесу с кляпом во рту

СЕГОДНЯ 17:47 2019-08-21T17:47:23+03:00

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В Белебеевском районе Башкирии вынесли приговор двоим мужчинам, которые похитили ребенка и привязали его в лесу.

Известно, что 19 октября 2018 года 41-летний подсудимый ремонтировал автомобиль и обнаружил, что у него пропал телефон. Он обратился в полицию и обвинил в краже 13-летнего мальчика, живущего по соседству.

Но в конечном итоге мужчина сам решил сам уличить подростка в краже, и днем 24 октября он и его знакомый пришли домой к мальчику и заставляли признаться. Подросток не признавался, тогда те вывезли его из дома, отвезли в лесопосадку недалеко от их села. Там они привязали школьника к стволу дерева и засунули ему в рот кляп, после чего уехали, оставив мальчика в лесу.

Подросток сумел освободиться от веревки и вернулся домой, после чего его опекуны обратились в полицию.

Свою вину злоумышленники не признали. За совершенное преступление они отделались условным сроком – старший приговорен к 5 годам и 6 месяцам условного лишения свободы, а его подельник – к 5 годам.

ИСТОЧНИК KP.RU