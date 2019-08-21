В Башкирии 24-летняя девушка на гидроцикле протаранила катамаран
ЧП произошло на Павловском водохранилище
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Сегодня днем, 21 августа, на Павловском водохранилище в Башкирии произошло ЧП. Рядом с поселком Бердяш в воде столкнулись катамаран и гидроцикл. К месту незамедлительно выехал государственный инспектор по маломерным судам МЧС России.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 24-летняя девушка за рулем гидроцикла не справилась с управлением и въехала в катамаран, на котором плавали 32-летняя и 37-летняя женщины.
В инциденте пострадали две женщины, которые находились в катамаране. Одна из них доставлена в больницу села Караидель, вторая после осмотра медиками отпущена на амбулаторное лечение.
Подробности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU