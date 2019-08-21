В Башкирии 24-летняя девушка на гидроцикле протаранила катамаран

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-21T18:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 21 августа, на Павловском водохранилище в Башкирии произошло ЧП. Рядом с поселком Бердяш в воде столкнулись катамаран и гидроцикл. К месту незамедлительно выехал государственный инспектор по маломерным судам МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 24-летняя девушка за рулем гидроцикла не справилась с управлением и въехала в катамаран, на котором плавали 32-летняя и 37-летняя женщины.

В инциденте пострадали две женщины, которые находились в катамаране. Одна из них доставлена в больницу села Караидель, вторая после осмотра медиками отпущена на амбулаторное лечение.

Подробности выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU