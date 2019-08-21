Парламентарии Башкирии хотят ограничить использование телефонов в школах
Депутаты Госсобрания Башкирии работают над предложением по ограничению мобильных телефонов в школах. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, зависимость от телефонов у подростков стала настоящей проблемой. Дети, по его словам, не могут расстаться с гаджетами даже во время уроков.
– Нужно вводить какие-то рамки. На этот счет есть разные мнения, но факт остается фактом: смартфоны отвлекают детей, мешают им усваивать материал и в целом снижают качество учебного процесса, – отметил Толкачев.
Спикер Госсобрания признает, что совсем запретить телефоны нельзя, но внести ограничения нужно. В связи с этим депутаты разрабатывают документ, который позволит школам регламентировать использование смартфонов в рамках учебного заведения. По мнению парламентария, свое слово в решении проблемы должны сказать школы и родительский комитет.
ИСТОЧНИК KP.RU