2019-08-21T15:59:54+03:00
Общество

Парламентарии Башкирии хотят ограничить использование телефонов в школах

Депутаты работают над нормативным документом
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Зависимость от телефонов у подростков стала настоящей проблемой, считает спикер ГоссобранияЗависимость от телефонов у подростков стала настоящей проблемой, считает спикер ГоссобранияФото: Александр ГЛУЗ
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Депутаты Госсобрания Башкирии работают над предложением по ограничению мобильных телефонов в школах. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. По мнению председателя Курултая Константина Толкачева, зависимость от телефонов у подростков стала настоящей проблемой. Дети, по его словам, не могут расстаться с гаджетами даже во время уроков.

– Нужно вводить какие-то рамки. На этот счет есть разные мнения, но факт остается фактом: смартфоны отвлекают детей, мешают им усваивать материал и в целом снижают качество учебного процесса, – отметил Толкачев.

Спикер Госсобрания признает, что совсем запретить телефоны нельзя, но внести ограничения нужно. В связи с этим депутаты разрабатывают документ, который позволит школам регламентировать использование смартфонов в рамках учебного заведения. По мнению парламентария, свое слово в решении проблемы должны сказать школы и родительский комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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