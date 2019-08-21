2019-08-21T14:45:43+03:00
Общество

В Башкирии не нашлось ни одного желающего вывозить мусор за 1,2 млрд рублей

Госконтракт не привлек предпринимателей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Торги признаны несостоявшимисяТорги признаны несостоявшимисяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Аукцион на вывоз твердых коммунальных отходов из Стерлитамакского, Миякинского, Гафурийского и Аургазинского районов, объявленный регоператором «Эко-сити», не привлек ни одного подрядчика. Торги с начальной стоимостью 1,27 млрд признаны несостоявшимися.

Госконтракт предусматривал вывоз 3,63 млн кубических метров мусора с января 2020 года по 31 декабря 2022. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

На аукцион подавали жалобы в республиканскую УФАС транспортные компания, специализирующиеся на вывозе мусора. Они обвинили регоператора в том, что аукционная документация была оформлена таким образом, чтобы ограничить число участников. Жалобы федеральная антимонопольная служба рассмотрит завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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