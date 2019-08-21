В Уфе перенесли срок проведения капремонта Башдрамтеатра
Капитальный ремонт Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури был перенесен. Аукцион по отбору подрядчика, запланированный на 26 июля, не состоялся. Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в аукционной документации.
ФАС признала жалобу индивидуального предпринимателя Захаровой частично обоснованной. Заявитель в своем обращении к службе отметила, что заказчик ограничил конкуренцию, предъявив требования к оборудованию, которое подходит под одного конкретного производителя и модель.
Антимонопольная служба обязала госкомитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития отменить итоговые протоколы аукциона и выбрать новую дату его проведения. Торги пройдут 13 сентября.
Напомним, стоимость госконтракта на капитальный ремонт Башдрамтеатра составляет 441,8 млн рублей. Исполнителю предстоит заняться монтажом освещения и звукового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU