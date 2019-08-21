В Уфе перенесли срок проведения капремонта Башдрамтеатра

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-21T12:35:35+03:00

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Капитальный ремонт Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури был перенесен. Аукцион по отбору подрядчика, запланированный на 26 июля, не состоялся. Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения в аукционной документации.

ФАС признала жалобу индивидуального предпринимателя Захаровой частично обоснованной. Заявитель в своем обращении к службе отметила, что заказчик ограничил конкуренцию, предъявив требования к оборудованию, которое подходит под одного конкретного производителя и модель.

Антимонопольная служба обязала госкомитет Башкирии по мониторингу социально-экономического развития отменить итоговые протоколы аукциона и выбрать новую дату его проведения. Торги пройдут 13 сентября.

Напомним, стоимость госконтракта на капитальный ремонт Башдрамтеатра составляет 441,8 млн рублей. Исполнителю предстоит заняться монтажом освещения и звукового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU