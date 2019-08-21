2019-08-21T12:14:56+03:00
Происшествия

В Башкирии из горящей многоэтажки спасли шесть человек

Пожар произошел в городе Белорецк
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС Башкириифото: МЧС Башкирии
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Минувшей ночью в городе Белорецк загорелась квартира в многоэтажном жилом доме на улице Стахановской. Сообщение на пульт диспетчера МЧС поступило в 3:29.

На место происшествия выехали силы и средства федеральной противопожарной службы: четыре единицы техники и восемь человек личного состава.

По прибытии спасатели увидели, что из окон квартиры идет дым. Пожарные эвакуировали шесть человек. Звено газодымозащитной службы также спасло пенсионера – он едва не погиб от отравления дымом. В 4:02 пожар был полностью потушен.

– Огнем повреждено домашнее имущество на площади 3 кв. метра, – сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Дознаватели ведомства разберутся в причине возникновения пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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