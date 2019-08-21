В Уфе грузовик врезался в минивэн – пострадала 13-летняя девочка

СЕГОДНЯ 11:38 2019-08-21T11:39:23+03:00

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Накануне в Уфе была зафиксирована дорожная авария с двумя пострадавшими. ДТП случилось на улице Маршала Жукова в микрорайоне Сипайлово.

По данным столичной госавтоинспекции, житель Кармаскалинского района за рулем «Сканиа» врезался в попутный минивэн «Тойота». Впоследствии вторая машина столкнулась с выезжавшей с парковки «Ладой».

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены 13-летняя девочка и 66-летняя женщины. После оказания медпомощи их отпустили домой.

фото: ГИБДД по Уфе

За минувшие сутки в столице Башкирии произошло 57 аварий. В пяти из них пострадали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU