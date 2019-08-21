Жителя Башкирии будут судить за покушение на убийство двоих человек
Житель Зианчуринского района Башкирии предстанет перед судом за покушение на убийство двоих человек.
Все началось еще в октябре прошлого года. В селе Исянгулово между пьяным 39-летним обвиняемым и двумя потерпевшими произошла ссора. Оскорбленный мужчина взял из дома охотничье ружье, а потом попросил знакомого на машине помочь в поисках своих обидчиков.
Проезжая на автомобиле по одной из оживленных улиц села, обвиняемый заметил машину с потерпевшими и выстрелил в них из ружья. Он попал в спину пассажиру. Водителю же удалось скрыться и отвезти пострадавшего в больницу. Раненого мужчину удалось спасти, однако ему был нанесен тяжкий вред здоровью.
Предполагаемый стрелок впоследствии был задержан. В ходе следствия он не признал вину в преступлении и заявил, что хотел лишь напугать обидчиков и выстрелил случайно. Дело передано в суд.
В пресс-службе Следкома Башкирии добавили, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и пьяное вождение.
ИСТОЧНИК KP.RU