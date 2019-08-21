Жителя Башкирии будут судить за покушение на убийство двоих человек

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-21T11:12:54+03:00

Мужчина утверждает, что выстрелил из ружья в своих знакомых случайно

Изменить размер текста: A A

Житель Зианчуринского района Башкирии предстанет перед судом за покушение на убийство двоих человек.

Все началось еще в октябре прошлого года. В селе Исянгулово между пьяным 39-летним обвиняемым и двумя потерпевшими произошла ссора. Оскорбленный мужчина взял из дома охотничье ружье, а потом попросил знакомого на машине помочь в поисках своих обидчиков.

Проезжая на автомобиле по одной из оживленных улиц села, обвиняемый заметил машину с потерпевшими и выстрелил в них из ружья. Он попал в спину пассажиру. Водителю же удалось скрыться и отвезти пострадавшего в больницу. Раненого мужчину удалось спасти, однако ему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Предполагаемый стрелок впоследствии был задержан. В ходе следствия он не признал вину в преступлении и заявил, что хотел лишь напугать обидчиков и выстрелил случайно. Дело передано в суд.

В пресс-службе Следкома Башкирии добавили, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и пьяное вождение.

ИСТОЧНИК KP.RU